الهلال يحقق انتصارا مثيرا على الرائد في الدوري السعودي

حقق فريق نادي الهلال الانتصار على نادي الرائد بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

الهلال يحقق انتصار مثير على الرائد

تمكن الهلال من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 42 من الشوط الاول وهو أول أهداف اللاعب بقميص الزعيم.

شهد الشوط الثاني هدف أول لسالم الدوسري وثاني لأزرق الرياض في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لـ الهلال والثاني الشخصي له في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وأضاف عبدالله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 76 بطاقة حمراء على اللاعب سيرجي سافيتش، بالإضافة إلى بطاقة حمراء ثانية في المباراة كانت على اللاعب عمر جونزاليس في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من جدول الترتيب، على الجانب الأخر توقف رصيد نادي الرائد بدون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير من الترتيب.