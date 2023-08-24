الاتحاد يفوز على الرياض برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق نادي الاتحاد الانتصار بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره الرياض، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

الاتحاد يتواصل الانتصارات ويفوز على الرياض

تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وتمكن النجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 25 من نفس الشوط والتي جاءت عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 55 والعاشرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول تمكن حمدالله من تسجيل الهدف الثالث للعميد في شباك نادي الرياض، وفي الدقيق 93 سجل اللاعب صالح العمري الرابع للنمور، ليواصل الاتحاد احتلاله لصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

بتلك النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الاول من جدول الترتيب ومعه أقوى خط هحوم برصيد 8 أهداف والأقوى دفاعيًا أيضًا بدون أي هدف في شباكه، على الجانب الأخر

توقف رصيد نادي الرياض عند 4 نقاط في المركز التاسع من الترتيب بعد انتصار وتعادل وهزيمة.