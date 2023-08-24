مفعمة بالأنوثة.. منة شلبي تخطف الأضواء في مهرجان للقاهرة للدراما

خطفت النجمة منة شلبي عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية المقامة في العلمين، بإطلالتها المفعمة بالأنوثة والنعومة.

وبدت منة شلبي بإطلالة مفعمة بالأنوثة مواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا الموسم، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون اكمام، بكشكشه من جانب واحد، صمم من قماش الحرير باللون الفستدقي، اتسم بشق مثير كشف عن احد ساقيها فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات اللافتة والمتناغمة مع إطلالتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.