كريم عبد العزيز يسلم ماجد الكدواني تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما

كرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان ماجد الكدواني فى دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة، وصعد الكدوانى على خشبة المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، وسلمه الجائزة صديقه كريم عبد العزيز.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وكان تصدر الفنان ماجد الكدواني تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفاله بزفاف نجله الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني.

كان اقتصر حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني، على الأهل والأصدقاء المقربين من ماجد وأسرته وأسرة العروس بأحد الكنائس.

ويشار إلى أن ظهر الفنان ماجد الكدواني، خلال الصور متأثراً لحظة رؤية ابنه، كما أنه مازح الكاميرا وهي تتابع المراسم ونظر له مبتسمًا.

ويذكر أن احتفل مؤخرًا الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلي.

الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني وعروسه

العروسين

الفنان ماجد الكدواني

معلومات عن الفنان يوسف ماجد الكدواني

يوسف ماجد نبيل الكدواني، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل ولاد ناس عام 2021، ومسلسل موضوع عائلي عام 2021، وهو نجل الفنان ماجد الكدواني.

جدير بالذكر أن الفنان يوسف ماجد الكدواني، شارك مؤخرًا فى بطولة مسلسل “وبينا ميعاد”، الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار اجتماعى لايت.

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