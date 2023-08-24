عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية

قدم فرع ثقافة اسيوط، بإشراف الدكتورة صفاء حمدان مديرة القصر، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تأتي هذه الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقد قامت فرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمود يحيي وتصميم رقصات الفنان مصطفى أمين، بتقديم عروض فنية رائعة. وشهد العرض مشاركة العديد من الفنانين المتميزين، من بينهم الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية والفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط.

تخلل العرض عروضاً للتابلوهات التراثية، بما في ذلك العرض السيناوي والتنورة، حيث قدمت الفرقة أداءً احترافياً يعكس تراث وتقاليد المنطقة. وتجاوب الجمهور بشكل إيجابي مع هذه العروض، حيث تمتعوا بجمال الفن الشعبي وثراء التراث المحلي.

تعتبر هذه الفعاليات الثقافية والفنية جزءاً من جهود فرع ثقافة اسيوط في تنشيط المشهد الثقافي والفني بالمنطقة، وتهدف إلى تقديم تجارب ثقافية متنوعة للجمهور، خاصة في فترة العطلات الصيفية، بهدف إثراء حياتهم الثقافية وإضافة لمسة فنية جميلة إلى وقتهم الحر.

تستحق فرقة قصر ثقافة اسيوط وجميع الفنانين المشاركين في هذا العرض التقدير والتشجيع على مجهوداتهم في تعزيز الثقافة الشعبية والفنية في المنطقة. ونأمل أن يستمر هذا البرنامج في تقديم المزيد من الفعاليات المثرية للجمهور في المستقبل.

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية

عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية