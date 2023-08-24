نجح فريق نادي الهلال في تحقيق التقدم على نادي الرائد بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024.

الهلال يتقدم على الرائد بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول

سجل هدف الهلال الوحيد اللاعب الصربي الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، الذي شهد سيطرة من جانب الزعيم على مجريات النصف الاول بشكل كامل من جانب المحاولات على المرمى والاستحواذ على الكرة.