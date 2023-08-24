بيت ثقافة صدفا بأسيوط يلقى الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية

نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وأقام بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، وذلك في مقر البيت. قدم هذه المحاضرة وائل إبراهيم فهمي، المحاضر المعتمد لدى وزارة الدولة للهجرة وشؤون العاملين بالخارج.

تناولت المحاضرة مفهوم الهجرة غير الشرعية وماهي الطرق والدوافع التي تدفع الشباب إلى اللجوء إليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. كما قدم فهمي رؤية جوهرية حول طرق الهجرة غير الشرعية، منها الطرق البرية والتسلل عن طريق الطائرات والسفر بالبحر. كما قدم بعض النصائح الهامة لتجنب الهجرة غير الشرعية، مثل التعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة مثل التدريب المهني والمشروعات التنموية الصغيرة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي تسعى من خلاله وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للشباب والجمهور عامة خلال فترة العطلات الصيفية.

بيت ثقافة صدفا يلقى الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية

بيت ثقافة صدفا يلقى الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية

بيت ثقافة صدفا يلقى الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية