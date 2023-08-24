قصر ثقافة أسيوط يعقد ورش حكي للأطفال عن أهمية الذكاء في اتخاذ القرارات

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تم إقامة ورشة عمل بعنوان "ذكاء الوزير" بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان وتنفيذ رشا أبو العلا، حيث قدمت الحكم والدروس المستفادة من هذه القصة.

تهدف هذه الورشة إلى تحفيز وتطوير مهارات الذكاء لدى المشاركين، وذلك عبر استخدام القصة كوسيلة لنقل الحكم والعبر المستفادة. قدمت المدربة رشا أبو العلا خلاصة تجربتها ومعرفتها في هذا المجال، وشاركت الحضور بقصص وتجاربهم الشخصية فيما يتعلق بأدوار الذكاء وأهميتها في حياتهم.

تفاعل المشاركون بشكل فعال خلال الورشة، حيث أبدوا استمتاعهم بالقصة وقدرتها على تشجيع التفكير الإبداعي وتنمية المهارات الذهنية. توصل الحضور إلى عدة دروس مستفادة من القصة، مثل أهمية الذكاء في اتخاذ القرارات، والتحلي بالمرونة في التفكير والتكيف مع التغيرات، وإدارة الوقت بشكل فعال، وتنمية القدرات العقلية والإبداعية.

يأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن جهود إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبرئاسة ضياء مكاوي في فرع ثقافة أسيوط، لتقديم فرص تثقيفية وترفيهية للمجتمع في فترة الإجازة الصيفية. تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة الثقافة بتنمية المجتمع الثقافي وتعزيز الوعي الثقافي بين الجمهور

قصر ثقافة أسيوط يعقد ورش حكي للأطفال "أهمية الذكاء في اتخاذ القرارات"

قصر ثقافة أسيوط يعقد ورش حكي للأطفال "أهمية الذكاء في اتخاذ القرارات"

قصر ثقافة أسيوط يعقد ورش حكي للأطفال "أهمية الذكاء في اتخاذ القرارات"