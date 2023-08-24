تعيين إيمان صبري مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعيين إيمان صبري مدير إدارة التعليم الخاص والدولي، مساعدا له لشئون التعليم الخاص.

وتولت إيمان صبري الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة خمس سنوات منذ عام 2018.

وحققت إيمان صبري نجاحًا كبيرًا خلال توليها إدارة التعليم الخاص والدولي ما أهلها لشغل منصب مساعد وزير التربية والتعليم.

أبرز قرارات التعليم الخاص في عهد إيمان صبري

إيمان صبري مساعد وزير التربية والتعليم

وكان من أبرز قرارات إدارة التعليم الخاص والدولي في عهد إيمان صبري هو سداد المصروفات على أربعة أقساط للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وقررت إدارة التعليم الخاص سداد المصروفات الدراسية على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي، ولغات، ودولي ) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير علي أولياء الأمور.

وأكدت إدارة التعليم الخاص تنظيم الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لايسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص.

ولفتت إلى تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.

من هي إيمان صبري؟

إيمان صبري مساعد وزير التربية والتعليم

حصلت إيمان صبري على ليسانس آداب وتربية إنجليزية من جامعة عين شمس، ثم حصلت على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال اللغة الإنجليزية من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتدرجت إيمان صبري في السلم الوظيفي من مدرس لغة إنجليزية ثم موجه لغة إنجليزية، ووكيل إدارة باب الشعرية، ثم وكيل إدارة عابدين التعليمية، ثم مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في وزارة التربية والتعليم.

وأعدت إيمان صبري برنامجًا لتحسين اللغتين الإنجليزية والعربية لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمناطق العشوائية، وبرنامجًا مميزًا للتوأمة بين المدارس الخاصة والحكومية بإدارة غرب القاهرة.