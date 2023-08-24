جامعة أسيوط تستعد بخطة أنشطة رياضية للعام الدراسي الجديد

تستعد جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بعدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات ؛الثقافية، والرياضية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2023/ 2024.

وفي إطار ذلك، استقبل الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس 24 من أغسطس، أعضاء وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية؛ لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية، وذلك بحضور الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط تستعد لإطلاق عدد من الأنشطة ، والمسابقات الثقافية ، والفنية، والعلمية، والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024؛ بهدف تحفيز الطلاب، وصقل مواهبهم الإبداعية

دودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر ؛ للاشتراك في المسابقات الداخلية، والخارجية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى اهتمام الجامعة؛ بدعم كافة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بها؛ انطلاقا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب، وتطبيقها كأسلوب حياة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، ودعم التوعية، والتثقيف، والتدريب، والعمل على غرس روح الانتماء للوطن، لافتاً إلى أن الجامعة تستعد بموسم رياضي حافل، ويوم للرياضة للجميع، وملتقى ثقافي لبرنامج الملعب المفتوح.

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى؛ أن إدارة الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الرياضية، وزيادة الوعي بأهمية ممارستها للكبار والشباب، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكلٍ دوري ومستمر ؛ للحفاظ على صحة الجسم، والعقل، مؤكداً على ضرورة تحلي الشباب بالطموح والمثابرة؛ بهدف تحقيق التميز والتفوق الرياضي.

وصرح الدكتور عماد سمير؛ أن وفد الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ضم : الأستاذ عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والأستاذ أشرف محمود رئيس الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية والكاتب الصحفي بالأهرام، والأستاذ أيمن بدرة نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والكاتب الصحفي بأخبار اليوم، وأعضاء الاتحاد، وهم: الأستاذ أيمن عايد مدير تحرير الأهرام، والأستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير الجمهورية، والأستاذ علاء عزت مدير تحرير الأهرام العربي.

وأضاف؛ أن زيارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية للجامعة؛ تستهدف التنسيق المشترك مع كلية التربية الرياضية؛ بهدف تنظيم يوم للرياضة للجميع، وملتقى ثقافي لبرنامج الملعب المفتوح، لطلاب الجامعة في بداية العام الدراسي 2023 /2024م

جامعة أسيوط تستعد بخطة أنشطة طلابية رياضية للعام الدراسي الجديد

جامعة أسيوط تستعد بخطة أنشطة طلابية رياضية للعام الدراسي الجديد

جامعة أسيوط تستعد بخطة أنشطة طلابية رياضية للعام الدراسي الجديد

جامعة أسيوط تستعد بخطة أنشطة طلابية رياضية للعام الدراسي الجديد