الإثنين.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات

تنظرمحكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، يوم الاثنين المقبل، محاكمة تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات.

الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

وفى سياق اخر

لقي شخص مصرعه وأصيبت شقيقته بالرصاص في قرية مسرع بمركز أسيوط. وفقًا للبلاغ الذي تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، تم الإبلاغ عن جريمة قتل شاب وإصابة شقيقته في قرية مسعى بمركز أسيوط.

بعد تلقي البلاغ، انتقل اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء توفيق جاد مدير المباحث، والقوات الأمنية والمباحث إلى المنطقة الوسطى. كان من بين القادة المشاركين في البحث عن الجاني العقيد محمود بدوي رئيس فرع المنطقة المركزية، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، والرائد محمود فراج معاون المباحث، والنقيب خالد تاج معاون المباحث..

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن إصابة المجني عليه محمود م.أ، يبلغ من العمر 25 عامًا، وشقيقته م.م، بعد تعرضهما لإطلاق النار داخل منزلهما بقرية مسرع بأسيوط. تبين أن الجاني هو ابن عم الضحيتين ع.ك، وقد ارتكب هذه الجريمة بسبب خلافات عائلية سابقة.

تم تطويق المنطقة من قبل قوات الشرطة بهدف اعتقال الجاني، الذي قام بإطلاق النار على رجال الشرطة الموجودين في مكان الحادث. بعد مواجهة مقاومة من جانبه، تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه. تم نقل المجني عليه والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتم إخطار النيابة التي تولت بدورها التحقيق في الواقعة.

تعتبر هذه الجريمة مؤلمة ومدانة بشدة، وتبقى التحقيقات جارية للكشف عن دوافع وتفاصيل أكثر حول الواقعة. تؤكد السلطات الأمنية أنها ستعمل بكل جدية لضمان توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة. وفي الوقت نفسه، تناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في كشف الحقيقة وضمان سلامة المجتمع.