في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باستضافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وقد تمت هذه الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

واحدى هذه الفعاليات كانت ورشة حكي للأطفال بعنوان "الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة" التي نظمتها مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبد اللاه. استضافت المكتبة هذه الورشة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

قامت أسماء الكيلاني بتقديم الورشة، حيث تم استعراض دور الفرد في الحفاظ على البيئة وتعريف مفصل للإحتباس الحراري ودور الدولة في مواجهة مشاكل التغيرات المناخية التي طرأت على العالم بأكمله.

وتهدف هذه الورشة إلى توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري. من خلال استخدام أسلوب التحدث مع الأطفال بشكل مبسط يمكنهم فهمه، تضع هذه الورشة الأساس لتكوين وعي بيئي لدى الأطفال وتشجعهم على اتخاذ إجراءات لحماية البيئة في حياتهم اليومية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والبيئي بين الأطفال في محافظة أسيوط، والتي تعتبر جزءًا من خطة الوزارة للترويج للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

تهدف هذه الورشة إلى تنمية المعرفة البيئية لدى الأطفال وتحفيز روح التعاون والمشاركة في مواجهة تحديات التغير المناخي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الفعالية في بناء جيلٍ واعٍ ومسؤول يضع حماية البيئة في اعتباره بشكل دائم.

ورشة حكي للأطفال بعنوان "الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة" تنظمها ثقافة موشا

ورشة حكي للأطفال بعنوان "الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة" تنظمها ثقافة موشا

ورشة حكي للأطفال بعنوان "الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة" تنظمها ثقافة موشا