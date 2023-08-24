"ثقافة الصبحة" بأسيوط توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

نظم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، سلسلة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

في سياق برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، تم تنظيم ندوة مكتبية في مكتبة الطفل والشباب بمدينة الصبحة، برئاسة محمد علي عيسى. وقد شهدت هذه الندوة مناقشة كتاب "التلوث البيئي وأثره السلبي على المجتمع"، حاضرها أحمد محمد علي بكر.

خلال الندوة، قدم بكر مجموعة من النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي وتأثيراته السلبية على المجتمع. تطرق إلى أهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتجنب تلويث المياه. كما تحدث عن أهمية توجيه الأطفال حول دور الأسرة في تربية جيل قادر على الحفاظ على البيئة، وعن التأثيرات السلبية التي تنتج عن تلوث البيئة.

وقد لاقت الندوة استحسان وإقبال كبير من قبل الحضور، حيث أكدوا على أهمية تعزيز الوعي البيئي في المجتمع وتشجيع الشباب والأطفال على المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط لنشر الوعي الثقافي والبيئي بين أفراد المجتمع، وتعزيز دور الثقافة في بناء جيل قادر على التفاعل مع قضايا البيئة وتحمل المسؤولية تجاهها. وتعكس هذه الفعاليات التزام الحكومة المصرية بتشجيع الثقافة والتنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي للبلاد.

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي

ثقافة الصبحة توجه بعض النصائح الهامة لتجنب التلوث البيئي