ارتفاع مبيعات كرنفال تمور بريدة بعد زيادة أعداد النخيل بمنطقة القصيم

أعلن الدكتور خالد النقيدان المدير التنفيذى لكرنفال بريده ارتفاع مبيعات كرنفال هذا العام والعام الماضى الذى وصل إلى مليارين وثمانمائة مليون ريال .

أرجع المدير التنفيذي للكرنفال زيادة المبيعات إلى تزايد معدل الإنتاج إلى تضاعف أعداد النخيل الذى أسهم بشكل مباشر فى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من القطاعات المعنية بقيادة إمارة منطقة القصيم وتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال برامج دعم المزارعين ورعاية النخيل وتطوّر أساليب البيع والعناية بجودة التمور ومعرفة المواصفات والمقاييس العالمية للتصدير جميعها أسهمت بجودة المنتج وارتفاع حجم المبيعات.

من جهتها أظهرت الإحصائيات الصادرة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم أن المنطقة تحتضن 12,327 مزرعة تضم أكثر من 11 مليونًا و200 ألف نخلة تنتج أكثر من 320 ألف طن سنويًا.

وكشفت الإحصائيات قوة المبيعات وتزايدها المستمر عامًا بعد آخر خاصة أن المثمر حتى الآن من عدد النخيل يقارب 8 ملايين نخلة بنسبة 75% فقط من عدد النخيل بالمنطقة، وهو ما يشير إلى زيادة متوقعه فى الإنتاج تصل لأكثر من 3 ملايين نخلة جديدة خلال الأعوام القليلة القادمة.

وتتسابق مزارع القصيم للحصول على علامة التمور السعودية التي يمنحها المركز الوطني للنخيل والتمور للجهات المستوفية للمتطلبات الفنية والقياسية لسلامة الغذاء لتتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وهذا المحصول الضخم يتطلب دخول كيانات استثمارية جديدة وتمكين الشركات الرائدة لتسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 بتعزيز الصادرات غير النفطية وجعل المملكة المصدر الأول للتمور عالميًّا.