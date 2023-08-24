تشكيل أهلي جدة أمام الاخدود في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلي تشكيله الرسمي لمباراة الأخدود التى ستجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الأخدود في الدوري

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: ميريح ديميرال ــ روجير إيبانيز – أليوسكي – بسام الحريجي

في الوسط: زياد الجهني ــ سميحان النابت ــ فرانك كيسي

في الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ ألان سانت ماكسيمين

ويبحث فريق أهلي جدة في لقاء اليوم عن استكمال مشوار انتصاراته، بعد أن اقتنص فوزين في الجولتين الأولى والثانية على حساب الحزم والخليج، حصد بهما 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل أمام الشباب، فيما خسر على يد الفتح.