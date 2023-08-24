روسيا تُحذر من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريًا في النيجر

حذر وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريًا في النيجر، قائلاً إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيكون مُدمرًا لآلاف الأشخاص، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقد اليوم جوهانسبورغ لخص فيه لافروف نتائج قمة "بريكس"، والتي شهدت انضمام 6 أعضاء جدد، وقال: "لا أعتقد أن التدخل العسكري سيفيد أحدا. وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الأخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب فريقيا لمواجهة التدخل العسكري. لا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، لأنه لو وقع سيكون مدمرا ومدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".

الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية

كما حذر الوزير الروسي من تكرار الأزمة الليبية، التي أوقدها الغرب والناتو من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي، مشيرا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا لدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرف بشكل مختلف، حيث قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

وفي 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.