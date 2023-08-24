نادي القصة بأسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

شهد قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، اللقاء الأسبوعي لنادي القصة بحضور عدد كبير من الكتاب والأدباء المحليين. تم تنظيم اللقاء برئاسة الأديب أحمد راشد البطل وبحضور الأديب رافت عزمي، رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، إلى جانب الأديب الروائي ايمن رجب والأديب علي عبد الرازق والشاعر أشرف جاد والأديب نبيل عبد المجيد والأديب محمد كامل.

وقد شاركت في هذا اللقاء المتميز الأديبة الدكتورة فاطمة الشريف والدكتورة وئام عصام، إلى جانب الأديبة آيات الشريف والأديبة الدكتورة رضوى يونس والشاعرة إيمان عيسى. تم تقديم بعض القصص الجديدة خلال هذا اللقاء، حيث تمت مناقشتها فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للقصة.

يأتي هذا اللقاء ضمن توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وأبدى الحضور إعجابهم بتنوع الموضوعات التي تم تناولها خلال هذا اللقاء، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات بشأن التأليف والكتابة في القصة. كما تحدثت الأديبة الدكتورة فاطمة الشريف عن أهمية اللغة وتأثيرها في سرد الحكايات، بينما تحدثت الدكتورة وئام عصام عن التقنيات الفنية المستخدمة في بناء الشخصيات الأدبية.

ومن جانبه، أعرب رافت عزمي، رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، عن سعادته بالتجاوب الكبير من قبل الأدباء والقراء في المدينة، مؤكدًا على أهمية توفير المجال للمبدعين المحليين للتعبير عن آرائهم ومشاركة إبداعاتهم.

وتعد هذه الفعالية فرصة قيمة للأدباء للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، ولتطوير مهاراتهم في كتابة القصة، كما تسهم في إثراء الحياة الثقافية في مدينة أسيوط.

نادي القصة باسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء

نادي القصة باسيوط يناقش الأعمال القصصية للأدباء