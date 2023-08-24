داليا شوقي تروج لـ "سفاج الجيزة" قبل عرضه

حرصت الفنانة داليا شوقي على الترويج لمسلسها الجديد “سفاح الجيزة” الذي تشارك فيه برفقة النجم أحمد فهمي، وذلك قبل عرضه.

حيث كتبت الفنانة داليا شوقي عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة: “شكرًا شاهد علي ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا #سفاح_الجيزة بداية عرض أولى الحلقات، بكرة ٢٥ أغسطس نتمنى لكم مشاهدة ممتعة جاهزين؟؟”.

داليا شوقي

وأضافت: “لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم - حب عملاق! يلا بيينا!.. اخراج: ا/هادي الباجوري تأليف: إنجي أبو السعود وعماد مطر.

وكانت خضعت الفنانة داليا شوقي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها محبيها ومتابعيها، بصور جديدة أثناء الاستمتاع بعطلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الأجتماعي.

داليا شوقي

وخطف داليا شوقي الأنظار بإطلالة مثيرة وساحرة، في صور جديدة على الشاطئ وبجوارها عدد كبير من نجم البحر، مرتدية مايوه مع كاش مايوه باللون الوردي، ويتكون من توب وجيب، مما أبرز رشاقتها وجمالها، وكتبت معلقة: "أنا حورية البحر رسميا".

داليا شوقي

داليا شوقي

من ناحية أخري، يعرض للفنانة داليا شوقي حاليًا فى السينمات فيلم "5 جولات".

داليا شوقي

أحداث فيلم "5 جولات"

ويتناول فيلم خمس جولات، عدة موضوعات عامة، تخص هذا الجيل من الشباب، منها مناقشته للعبة الـ MMA، وهي موضوع ضمن موضوعات العمل، لكن الفيلم لا يتحدث عنها بشكل منفرد.

داليا شوقي

فيلم "5 جولات"

أبطال فيلم "5 جولات"

"خمس جولات"، من بطولة آدم الشرقاوى ونور خالد النبوي وماجد المصري ومصطفى درويش، ومطرب الراب آر سين، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

أبطال فيلم "5 جولات"

وبينا ميعاد

يشار إلى أن داليا شوقي عرض لها مؤخرا مسلسل "وبينا ميعاد" من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة ومشاهير الفن، من تأليف وإخراج هاني كمال.

قصة سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

أبطال سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة من بطولة مجموعة من النجوم، وهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.