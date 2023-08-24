تباين بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس

تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، وأنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات قبل تجمع لرؤساء ومحافظي البنوك المركزية الكبرى في العالم، في جاكسون هول.

وتسببت مجموعة من بيانات قطاع التصنيع، التي جاءت أضعف من المتوقع، في إحياء الآمال في أن تنهي البنوك المركزية دورة التشديد النقدي، لكن ذلك قد يتغير استنادا إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول.

وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج، تحركات المركزي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لارتباط أغلب عملات هذه الدول بالدولار.

شهدت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و 6.00% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وصدر، وشمس، والكثيري، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والأهلي، وسلوشنز، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 17.29 نقطة ليقفل عند مستوى 23646.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 83 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين و600 ألف سهم.

ويقول هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق في إكس.تي.بي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق الأسهم السعودية استقرت إلى حد ما، وتراوحت بين الصعود والهبوط هذا الأسبوع، على الرغم من الغموض الذي يكتنف أسواق الطاقة.

وقال "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لعمليات تصحيح سعري جديدة الأسبوع المقبل إذا تراجعت أسعار النفط مجددا".

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن شهدت انخفاضات مؤخرا بسبب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات كبرى.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة، مدفوعا بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمئة.

وفي أبوظبي صعد مؤشر السوق 0.4 بالمئة.

واختتم المؤشر القطري التعاملات على ارتفاع 0.3 بالمئة مع زيادة سهم صناعات قطر 1.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة.

وقال بو عاقلة إن البورصة المصرية واصلت المقاومة قرب ذروة هذا العام، لكن تناقص أحجام التداول قد يتسبب في مخاطر نزولية في جلسات التداول المقبلة.