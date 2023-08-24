نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك باشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

استقبل قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان مجموعة من الأطفال لتنفيذ ورشة مسرح الطفل قدمها الفنان علاء مالك. في هذه الورشة، تم شرح مفصل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال، وتم تدريبهم على العرض المسرحي.

تهدف هذه الورشة إلى تطوير مهارات الأطفال في التمثيل والتعبير الجسدي، وتعزيز ابداعهم وثقافتهم الفنية. كانت الورشة فرصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال تجربة الأداء المسرحي.

تفاعل الأطفال بشكل ملحوظ مع المحاضرة والتدريبات، حيث أظهروا مهارات رائعة في التعبير عن المشاعر وأداء مختلف الأدوار المسرحية. قدم الفنان علاء مالك إليهم نصائح قيمة وتوجيهات بناءة لمساعدتهم على تحسين قدراتهم وإبراز مواهبهم.

تعتبر هذه الورشة جزءًا من جهود فرع ثقافة أسيوط لتوفير برامج وفعاليات تثقيفية للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف توسيع آفاقهم وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرامية لتعزيز الثقافة والفن ودفع عجلة التنمية الثقافية في مصر.

يضم برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" العديد من الفعاليات الأخرى مثل حفلات الموسيقى والعروض الفنية، وورش عمل تعليمية في الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى. يهدف البرنامج إلى إشباع رغبة الجمهور في التواصل مع الثقافة والفن خلال فترة الإجازة الصيفية، وتقديم فرص تعليمية وترفيهية ممتعة لشباب وأطفال محافظة أسيوط.

وتلك الفعاليات محط اهتمام العديد من المواطنين وزوار اسيوط، حيث ستكون فرصة رائعة للاستمتاع بالثقافة والفن، وتطوير مهاراتهم بشكل ممتع ومفيد.

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة إعداد الممثل لمسرح الطفل بقصر ثقافة أسيوط