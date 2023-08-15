اصنعي باستا بالجبن والخضار الصحي

باستا بالجبن والخضار، من اشهي وصفات الباستا المختلفة والمليئة بتشكيلة من الخضار مع جبن الموزاريلا الغني والذي يعطي للباستا الطعم الشهي.

باستا بالجبن والخضار



مقادير باستا بالجبن والخضار

- الثوم : فصّان

- الباستا : 500 غراماً

- البروكولي : كوب (مقطع)

- الكوسا : كوب (مقطعة شرائح)

- الفطر : كوب (مقطع)

- زيتون أسود : حسب الرغبة (مقطع شرائح)

- الفلفل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- جبن كريمي : 4 ملاعق كبيرة (سائل)

- حليب : كوب

- كريمة الخفق : كوب

- القشدة : علبة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

باستا بالجبن والخضار

طريقة التحضير

اسلقي الباستا في قدر من الماء، والملح، والقليل من الزيت.

سخني الزيت في قدر آخر على النار، وأضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل.

زيدي الفطر، والفلفل، والزيتون، والكوسا، والبروكلي، وقلبي المكونات من جديد لحوالي 5 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم والقليل من الماء، وغطي القدر واتركي الخليط حتى ينضج.

ارفعي الباستا عن النار، وضعيها في مصفاة لتتخلصي من السوائل.

أضيفي الباستا فوق الخضار ثم نكهي بالملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو.

اخلطي الحليب، والكريمة، والجبن السائل، والقشدة، في وعاء الخلط.

أضيفي المزيج إلى خليط الباستا وزيدي الكاتشاب، وجبن الموزاريلا مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات.

ارفعي القدر عن النار، واسكبي الباستا في طبق ثم قدميها ساخنة.