بث مباشر.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

بث مباشر اتحاد جدة والرياض، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد الرياض والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويستعد فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي لمهمة جديدة مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره الرياض على استاد الملك فيصل بن فهد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موقف الاتحاد والرياض في الدوري السعودي

يخوض فريق اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة من الدوري لقاء اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المواجهتين السابقتين، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة.

علي الجانب الآخر يقع فريق الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.

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موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والرياض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والرياض عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض اليوم

تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة الرياض الليلة

من المنتظر أن يدفع نونو سانتو بالثنائي الهجومي كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله، ليكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مدالله العليان

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – كورنادو

خط الوسط الهجومي: رومارينهو – جوتا

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

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