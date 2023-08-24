الزمالك يستهل مواجهاته في الكونفدرالية بملاقاة بطل جيبوتي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية ، ليستهل الأبيض مشواره في البطولة بتلك المواجهة.





وتأهل فريق أرتا سولار الجيبوتي إلى ملاقاة نظيره الزمالك ، عقب الفوز على منافسه في دور الـ 64 وحسم التأهل إلى دور الـ 32.

ويمتلك الزمالك لقب وحيد بهذه البطولة عقب الفوز بها في نمسخة عام 2019 بالتفوق على نظيره المغربي نهضة بركان.

البطولة العربية لليد ..

وعلى صعيد فريق اليد ، ولحساب منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، يخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مباريات نصف النهائي غدا الجمعة، حيث يواجه فريق يد الزمالك نظيره فريق مضر السعودي، بينما يلعب فريق البنك الأهلي في نصف النهائي الأخر أمام فريق الكويت الكويتي.

بينما مباراة الزمالك ومضر السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحسم فريق يد الزمالك التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الحشد العراقي في ربع النهائي بنتيجة 36 - 27 ، أما جاء تأهل البنك الاهلى إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية بالفوز على العربي الكويتى في ربع النهائي بنتيجة 28 - 16 .