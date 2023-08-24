العسال يوجه رسالة لوزير الرياضة بعد إيقافه ومنعه من دخول نادي الزمالك

وجه محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد إيقافه ومنعه من دخول الزمالك من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ونشر العسال بيانا رسميا جاء نصه كالتالي:

بيان هام لكل مسئول عن نادى الزمالك.

عندما تقدم مجلس الادارة باستقالته فى سابقة لم تحدث لنادى الزمالك كان ذلك ايمانا واعتقادا منهم بان ذلك نواة للعمل الجاد وتصحيح المسار.

وعندما تواصلت مع السادة المسئولين وتنبيهم ببعض الامور القانونية اعتقادا منى بضرورة ان يتكاتف الجميع لكل ما هو لصالح نادى الزمالك.

ولكن لم اتخيل مطلقا ما يحدث حاليا من ادارة نادى الزمالك وتعمد التشويه وتصفية الحسابات وكاننا ندور فى حلقة مفرغة.

الكل يترك الهدف الاساسى والتركيز فى مصلحة النادى ويهتم بتصفية الحسابات .

فما اشاهده على مواقع السوشيال ميديا من اخبار عارية تماما من الصحة.

فسبق وادعوا رفع الحصانة عن المستشار الجليل احمد جلال ابراهيم.. وهذا لم يحدث..

افهم تماما ما لى وما على وسوف اتخذ كافة الاجراءات القانونية والرد الاعلامى المناسب وفى الوقت المناسب.

الدكتور اشرف صبحى المحترم الادارة الحالية معينة من قبل سيادتك ارجو من سيادتك مراجعة ما تقوم به من افعال والتركيز فى ادارة النادى بدلا من تصفية الحسابات والتى لا يجنى منها سوى الفشل .

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك القائمة بأعمال مجلس ادارة القلعة البيضاء، قرارات نارية بايقاف 6 مسئولين سابقين وإحالتهم للتحقيق، بالاضافة الى منعهم من دخول النادي.

وقررت اللجنة ايقاف كل من محمود خالد رئيس الشئون القانونية، ومحمود العسال المستشار القانوني، وشريف حسين نائب مدير النادي، ووليد بخيت مدير شئون العاملين، ومحمد إبراهيم مسئول الماليات، ومحمد حنفي مدير المتابعة.