أنشيلوتي يكشف حقيقة ضم الريال لـ" مبابي"

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الخميس عن حقيقة تعاقد ناديه مع كيليان مبابي قبل نهاية فترة الانتقالات.

واعترف أنشيلوتي بصعوبة ضم اللاعب الفرنسي إلى العملاق الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي إن ريال على الأرجح لن يبرم صفقات جديدة حتى غلق فترة الانتقالات في أول سبتمبر.

وأضاف: لا استبعد ضم مبابي أجاب أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: لا، أستبعد ذلك بنسبة 100 في المئة، أعتقد أن تشكيلتنا اكتملت ويفكر لاعبونا في موسمنا.

ولم يبدأ لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في أول مباراتين بالدوري ما أثار تكهنات حول استياء اللاعب الكرواتي، وهو ما نفاه أنشيلوتي.

وأوضح: لوكا يحدد مستقبله بالفعل، لا توجد مشكلة وسيستمر في المساهمة معنا إنه موقف خاص للجميع، بالنسبة له من الغريب ألا يلعب منذ الدقيقة الأولى، لكنه سيساعدنا دائما.

كما أشار المدرب إلى أن الحارس الجديد كيبا أريزابالاجا، المنضم من تشيلسي، سيبدأ مباراته الأولى أساسيا.

ولعب الحارس البديل أندريه لونين خلال أول انتصارين بالموسم عقب إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.