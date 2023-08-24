مصرع فنى تكيف أثناء مباشرة عمله بنجع حمادي

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في تركيب تكييف بقرية بركة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بورود بلاغ من النجدة بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب تكييف في قرية بركة مركز نجع حمادي.

وبالفحص تبين مصرع “صبري محمد عبداللاه، يبلغ من العمر 26 عامًا، عامل فني صيانة صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في تركيب تكييف في مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.