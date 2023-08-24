مطران دشنا يزور جامعة جنوب الوادي لتهنئة رئيسها بتوليه المنصب

زار أنبا تكلا مطران إبراشية دشنا للأقباط الأرثوذكس شمال قنا، جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، لتهنئة الدكتور أحمد عكاوي بمنصبه الجديد قائمًا بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي، خلفًا للدكتور يوسف غرباوي.

ورحب رئيس الجامعة بالأنبا تكلا، معرباً عن سعادته بالتهنئة التي تؤكد على العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين الجامعة والمؤسسات الدينية، وذلك في إطار خدمة المجتمع في جميع القطاعات، مؤكدا على اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الاخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والاخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

واجب اجتماعي

وشكر الانبا تكلا الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، متمنياً التوفيق وسداد الخطى في عمله الجديد، لافتا ان تبادل التهاني والزيارات واجب اجتماعى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها.

وقال المطران، إن الجامعة لها دور كبير في إحداث التنمية والتغيير والتطور من خلال التعليم لأبنائنا، والاسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته .

وصدر قرار للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور أحمد عكاوي قائمًا بعمل رئيس الجامعة، بدءًا من أول أغسطس الحالي، خلفًا للدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة السابق، ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا جديدًا للجامعة.

وشغل الدكتور أحمد عكاوى، منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، منذ 2019، وهو من مواليد 1967م بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط في عام 1988م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في عام 1993م، ثم سجل لدرجة الدكتوراه وسافر لاستكمال دراستها في جامعة بون بألمانيا وحصل عليها من جامعة جنوب الوادي عام 1999م، تم ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2005م، ثم أستاذ في عام 2010م الجيولوجيا البنائية.