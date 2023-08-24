بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي أمام الأخدود في الدوري السعودي

بث مباشر الأهلي والأخدود، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الأخدود والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره الأخدود، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موقف أهلي جدة والأخدود في الدوري السعودي

يبحث فريق أهلي جدة في لقاء اليوم عن استكمال مشوار انتصاراته، بعد أن اقتنص فوزين في الجولتين الأولى والثانية على حساب الحزم والخليج، حصد بهما 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل أمام الشباب، فيما خسر على يد الفتح.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسؤولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسؤولية كاملة عن هذا البث.

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موعد مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة أهلي جدة والأخدود عبر فضائية ssc السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الأخدود

من المنتظر أن يدفع المدرب الشاب ماتياس يايسله بالقوة الضاربة في لقاء اليوم، وسيعتمد على الثلاثي المرعب في خط الهجوم وهم النجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فرمينو ومكاسيمان، ليكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إيزجيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - بسام الحريجي

الوسط : فرانك كيسيه - زياد الجهني- ألان سان ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

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