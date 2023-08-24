اقتصادي: اهتمام بريكس بانضمام مصر يعكس محورية دورها (شاهد)

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن دعوة مصر للانضمام لتكتل "بريكس" يناير 2024، يعكس اهتمام بريكس بدور مصر المحورس وأهمية الدولة المصرية، لافتا إلى أن العالم يسعى لما يسمى بالسلام الاقتصادي لعالم متعدد الأقطاب.

وأضافت “علي” خلال تصريحاتها عبر فضائية “كسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن مصر ابتكرت لنفسها نهجًا جديدًا في الاتجاه نحو البريكس مع الحفاظ على التوازنات العالمية، موضحة أن مصر تحتاج إلى البريكس والعكس صحيح.

وأشارت إلى أن مصر لديها عوامل مهمة جدًا يحتاجها هذا التجمع والتكتل العالمي، فمصر هي نافذة العالم على منطقة الشرق الأوسط والبوابة الذهبية للقارة الإفريقية، لافتة إلى أن مصر أيضًا جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق التي لا يكون لها أي قيمة دون وجود مصر بها.

وأكملت أن مصر في الفترة الأخيرة سعت إلى شراكات سواء الثنائية أو الثلاثية وتتمتع بعلاقات مهمة وممتازة مع جميع دول التكتل.

رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس





أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)؛ مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وقال العسومي - في بيان اليوم /الخميس/ - إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.. معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.

ومن جانبه، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانًا بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته؛ اعتبارًا من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي في بيانه: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وعبر السيسي في بيانه عن اعتزازه بثقة دول التجمع قائلا:"نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

ومن جهتها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالانضمام لمجموعة بريكس، فيما عززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها مصر والإمارات والسعودية.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وأضاف محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة ’بريكس‘ من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.