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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

انضمام مصر لــ بريكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قمة بريكس
قمة بريكس

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لتكتل بريكس شهادة ثقة  في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعوة مصر للانضمام لتكتل البريكس تسليط للضوء على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية وإمكانيات تدعم الاقتصاد المصري، باعتبار مصر مالكة لأهم ممر ملاحي تجاري عالمي وهو قناة السويس الذي تمر منه ما يقرب من 15% من التجارة العالمية.

 

قمة بريكس

وأضاف الدكتور محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أيضًا تمتلك مقومات بترولية باعتبارها مركز إقليمي لتبادل الطاقة عالميًا والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر وبنية تحتية.

 

وتابع أن مصر ستفيد تجمع البريكس وتستفيد منه أيضًا"، مؤكدًا أن مصر ستسهم في رسم خريطة اقتصادية عالمية يكون فيها التبادل بالعملات المحلية، والتخلي عن هيمنة الدولار الذي أضر باقتصاديات الدول الناشئة.
 

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