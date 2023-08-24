الاتحاد الأفريقي: التعاون مع بريكس سيتيح تطوير الإنتاج (شاهد)

حرص رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثمان، على تقديم الشكر لرئيس جنوب أفريقيا وحكومته وشعبه على حفاوة الاستقبال.

وقال “عثماني” خلال كلمته بقمة “بريكس” اليوم الخميس، إن الاتحاد الأفريقي يهتم بالتعاون مع دول تجمع بريكس، قائلا: "نتفهم مسألة احتمالية ضم الاتحاد لدول أفريقية أخرى في المستقبل".



وأشار إلى أن قمة بريكس سوف تعود بالنفع على الدول الأفريقية، ولديها إمكانات وطاقات في قطاعات مختلفة، وهذا أمر مهم كونه يساعد على نمو وتطور القارة الأفريقية، فاليوم أفريقيا تواجه مشكلات كثيرة بما في ذلك الأمن الغذائي، لذلك فإن التعاون بين بريكس وأفريقيا سوف يتيح تطوير الإنتاج والتحول في مجال المشروعات التصنيعية الكبيرة.

وواصل عثماني أن بريكس لديها القدرة على تطوير الشراكة مع أفريقيا من أجل تعزيز الأبحاث في مجال الأدوية وتشجيع زيادة هذه المنتجات فعلى سبيل المثال اللقاحات في جنوب أفريقيا خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدول الأفريقية لديها القدرة على المساهمة في الجهود الدولية لتحسين الصحة، لذلك أود انتهاز الفرصة لأعيد التأكيد على استعداد الاتحاد الأفريقي على الشراكة بين بريكس وأفريقيا، إذ إنها شراكة صادقة وستستمر طويلًا.

رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس



وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)؛ مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وقال العسومي - في بيان اليوم /الخميس/ - إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.. معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفاؤها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤى السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانًا بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته؛ اعتبارًا من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي في بيانه: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وعبر السيسي في بيانه عن اعتزازه بثقة دول التجمع قائلا:"نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالانضمام لمجموعة بريكس، فيما عززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها مصر والإمارات والسعودية.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وأضاف محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة ’بريكس‘ من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.