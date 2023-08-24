رئيس الاتحاد الإفريقي: التعاون مع «بريكس» سيتيح تطوير الإنتاج

وجه غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس جنوب أفريقيا وحكومته وشعبه على حفاوة الاستقبال، قائلا إن الاتحاد الأفريقي يهتم بالتعاون مع دول تجمع بريكس: «نتفهم مسألة احتمالية ضم الاتحاد لدول أفريقية أخرى في المستقبل».

قمة بريكس

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته بقمة بريكس التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»، أن قمة بريكس سوف تعود بالنفع على الدول الأفريقية، ولديها إمكانات وطاقات في قطاعات مختلفة، وهذا أمر مهم كونه يساعد على نمو وتطور القارة الأفريقية، فاليوم أفريقيا تواجه مشكلات عديدة بما في ذلك الأمن الغذائي، لذلك فإن التعاون بين بريكس وأفريقيا سوف يتيح تطوير الإنتاج والتحول في مجال المشروعات التصنيعية الكبيرة.

وتابع: «بريكس لديها القدرة على تطوير الشراكة مع أفريقيا من أجل تعزيز الأبحاث في مجال الأدوية وتشجيع زيادة هذه المنتجات فعلى سبيل المثال اللقاحات في جنوب أفريقيا خاصة في ظل جائحة كورونا».

وأشار إلى أن الدول الأفريقية لديها القدرة على المساهمة في الجهود الدولية لتحسين الصحة، لذلك أود انتهاز الفرصة لأعيد التأكيد على استعداد الاتحاد الأفريقي على الشراكة بين بريكس وأفريقيا، إذ إنها شراكة صادقة وستستمر طويلا.