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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

محلل إيطالي يعلّق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

جوزيبي دينتشي، رئيس
جوزيبي دينتشي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز

اعتبر جوزيبي دينتشي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز الدولي للدراسات في روما، أن انضمام المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران إلى مجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) يوضح مدى كون منطقة الشرق الأوسط "حلقة أساسية في إعادة البناء الحالية للنظام الدولي"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مجموعة دول البريكس قررت دعوة ست دول للانضمام إليها وهي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وقال دينتيشي، "من الواضح أننا لا نبالغ في تقدير هذه الخطوة، لكن يجب ألا نقلل من المعنى الواسع من وجهة نظر سياسية ورمزية لهذا الاختيار للمجال".

وبحسب دينتيشي، فإن  الدول الإسلامية الأربع "هي جهات فاعلة استراتيجية تتمتع بإمكانات هائلة لا تؤثر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تفتح سلسلة من العلاقات المتزايدة الاتساع التي تتطلع إلى آسيا بأكملها وإفريقيا".

كل هذا يوضح "مدى اهتمام القوى العالمية الجديدة بإقامة علاقات أوسع من أي وقت مضى، وتجاوز النظام الغربي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لصياغة نظام جديد، والذي لا يجب بالضرورة أن يتبع المؤشرات الصينية أو الروسية"، على حد قول دينتيشي، الذي أشار إلى أن هذا يعني أنه "يتم تحديد نظام دولي بموجب قواعد جديدة ومواصفات جديدة ويتطلع إلى الشرق الأوسط باعتباره حجر الزاوية المركزي في الديناميكيات العالمية".

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، "أساسية بشكل متزايد في السياسات المحددة والرئيسية للجهات الفاعلة مثل الهند والصين وروسيا"، على حد تعبير المحلل الإيطالي.

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