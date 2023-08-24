الأهلى ومنتخب مصر.. أزمة مرتقبة ضحيتها كولر وفيتوريا

في ظل ترقب الجمهور المصري انطلاق معسكر كل من منتخب مصر مطلع سبتمبر و الأهلي في النمسا، الا أن هناك أزمة قد تضرب صفوف كلا من المعسكرين وسيكون ضحيتها كل من البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

سر الأزمة المرتقبة بين معسكر الأهلي ومنتخب مصر

يكمن سر الأزمة المنتظرة في تعارض موعد معسكر منتخب مصر المقرر بدايته في 4 سبتمبر، بمعسكر النادي الأهلي في النمسا الذي يبدأ من 28 أغسطس وحتي 6 سبتمبر.

حيث سيبدأ منتخب مصر معسكره لخوض الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا يوم 4 سبتمبر، حيث سيلتقي مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

من جانبه سيكون لاعبي الأهلي الدوليين في المعسكر الخارجي في النمسا، والذي سينتهي يوم 6 سبتمبر، وذلك حسبما أعلن النادي الأهلي في تفاصيل معسكره.

كولر

البرتغالي روي فيتوريا و كولر ضحية تضارب المواعيد

وقع الثنائي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في خانة الضحية، بعدما بات كولر مهدد بمغادرة لاعبيه الدولين مبكرًا من المعسكر للإنضمام إلي معسكر المنتخب، وبالتالي سيعكر صفو المعسكر الذي سيخوض فيه مباراتين وديتين.

علي الجانب الأخر سيكون روي فيتوريا في ورطة أيضًا، حيث أن لاعبو الأهلي إما أن يفتقدهم في مباراة إثيوبيا بالتنسيق مع كولر للسماح بلاعبيه بعدم إستدعائهم أو ضمهم قبل المباراة ب يوم عند عودتهم من المعسكر.

ومن المنتظر أن يحسم روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة المعسكر المقبل وفق التقارير التى ستعدها الأندية عن لاعبيها، خاصة فى ظل انتهاء مسابقة الدورى بالموسم المنقضى، وفترة الإجازة التى حصل عليها معظم اللاعبين.

فيتوريا

لاعبي الأهلي الدوليين المتوقع غيابهم عن معسكر المنتخب أو الأهلي

(محمد الشناوي / محمد عبدالمنعم / محمد هاني / مروان عطية / محمد مجدي أفشه / حسين الشحات / محمود كهربا ).

وكان روي فيتوريا قد أعلن في وقت سابق عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية المنضمين لمنتخب مصر لمباراة إثيوبيا وتكونت من 9 لاعبين كالتالي:

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

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