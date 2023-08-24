ضبط 54 طن أغذية منتهية الصلاحية فى حملة لسلامة الغذاء بالغربية

شنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية، حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط 54 طن 137 كيلو منتجات غذائية مغشوشة و 63 ألف و 406 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة للقضاء على بؤر الأغذية الفاسدة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 60000 الف عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للاطفال منتهية الصلاحية.

ونجحت الحملة فى ضبط 54 ألف و 137 كيلو منتجات غذائية ما بين (لحوم و زيت زيتون و ملح وجنزبيل وشطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 3406 عبوة مشروبات غازية كانز وعصاير منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.