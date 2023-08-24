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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقي

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

 

السيرة الذاتية للمستشار محمد شوقي

وشغل المستشار محمد شوقي منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف  القاهرة و وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة  وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة  حتي وصل إلي درجة محامي عام اول.

ننشر السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقي 

 