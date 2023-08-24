كشف ملابسات ونش عرض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمناً سيارة "ونش" تحمل سيارتين بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر.





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة "الونش" المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبط قائدها- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في واقعة مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شخص وربة منزل.



لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر



كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وضبط المتهم والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية، باستقبال شخص وربة منزل، الأول مصاب بجرح قطعى في الرأس والأخرى مصابة بعيار ناري في القدم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول حمدى س إ، 45 سنة، بائع أنابيب، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ونجلة شقيقه ع ج س، 23 سنة ربة منزل مصابة بعيار ناري في القدم، وطرف ثان رمضان م ي، 44 سنة، مالك قهوة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن المتهم الأخير أشهر السلاح الناري حوزته وتعدى على الأول بمؤخرة السلاح، ثم أطلق عيارا ناريا وأحدث إصابة المجني عليها الثانية، وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

