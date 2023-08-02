اعتمد اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن القاهرة، والتى شملت مديرى القطاعات ومأموري.

حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن القاهرة:

شملت الحركة تعيين العقيد هانى فتحى عبدالرافع، مأمور لقسم البساتين، والعقيد محمد مصطفى، نائبًا لمأمور البساتين، والعميد أحمد يسري، مأمورًا لقسم مصر القديمة، والعميد محمد شعيب، مأمورًا لقسم التجمع الأول، والعقيد أحمد محمد عباس، مأمور لقسم دار السلام، وشملت الحركة تعيين العقيد حسن عبدالرازق، مأمورًا لقسم عابدين، العقيد أشرف شوقي، مأمورًا لقسم المعادي، والعقيد سامر السيد، نائبًا له، والعقيد محمد طارق، مأمور قسم الخليفة، العقيد محمد الزيني، مفتشًا لفرقة الشرق، العقيد حمد وصفي تم تعينه مأمورًا لقسم ثان مدينة نصر.



وتم تعيين اللواء محمد أبو سريع، مساعدًا لفرقة الشمال، واللواء محمد قدري، مديرًا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أسامة نصر، مديرًا لقطاع الشمال، اللواء إبراهيم مليك، مديرًا لقطاع الشرق، اللواء خالد الدمرداش، مساعدًا لفرقة مصر القديمة، اللواء أشرف جاب الله، مديرًا لقطاع الجنوب.



كما تم تعيين اللواء محمد شمس، مساعد فرقة مصر الجديدة، اللواء أحمد جاد، مساعد فرقة الشرق، واللواء وليد فرحان، مديرًا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح، مساعدًا لفرقة الزيتون.