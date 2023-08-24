بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي

بث مباشر الهلال والرائد، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الهلال ضد الرائد والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يستعد فرق الهلال السعودي تحت قيادة الأرجنتيني خيسوس لمهمة سهلة نسبيًا مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره الرائد علي ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الهلال والرائد عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، ويعلق عليها كل من بلال علام وخالد المديفر.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

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موقف الهلال والرائد في الدوري السعودي

يخوض الهلال لقاء اليوم وهو بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد أربعة نقاط، حصدها من فوز على أبها وتعادل أمام الفيحاء.

أما الرائد فيقع في موقف صعب بتذيله ترتيب الدوري بعد تلقيه خسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام اتحاد جدة وأبها.

أول ظهور لياسين بونو في الدوري السعودي بتشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال خورخي جيسوس على تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي على النحو الآتي:

حارس المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفل ، سعود عبدالحميد

وفي خط الوسط: برونو نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم ، ميشيال

وفي خط الهجوم: ميتروفيتش

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، إقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

لمشاهدة مباريات الدوري السعودي

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

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