وزير التربية والتعليم: تطوير المناهج الدراسية المرتكزة على القيم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطوير المناهج الدراسية المرتكزة على القيم والقائمة على المهارات الحياتية والشمول والإنصاف لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك خلال حضور وزير التربية والتعليم احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري في مدينة العلمين الجديدة.

خطة وزارة التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٤/٢٠٢٨) تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أولويات الخطة الرئيسية تتضمن: الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تنفيذ هذه الأولويات من خلال استحداث تخصصات بالتعليم الفني طبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة والنطاق الجغرافي، وتطوير البنية التكنولوجية، ونظم الامتحانات، والتوسع في دمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في منظومة التعليم العام.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وتلاحم مبادرتي "وطن واحد" و"دوى" لتمكين الفتيات والأولاد، التي تتم تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الدور الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان للوصول للأطفال والشباب والأمهات والآباء لتقديم خدمات متعددة، تشمل الرعاية الصحية والنفسية والتربية الإيجابية للمصريين، من خلال نوادي الأسرة القائمة في الوحدات الصحية الأولية.

وقال وزير التربية والتعليم إنه إيمانًا بالدور الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنمية مهارات الطفل المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة فى بناء مجتمعه ووطنه، يسعدنا إطلاق الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري" هذه الشراكة التي بدأت في شهر مايو الماضي عندما تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وكان ذلك في المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت محافظات شمال سيناء وسوهاج والإسكندرية والجيزة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الأثر الإيجابي الذي شاهده من خلال التحدث ومناقشة أطفال محافظة الجيزة المشاركين في المبادرة، بالإضافة إلى الانطباع الجيد الذي شعر به، مؤكدًا أن الشراكة ستمتد لتشمل كافة المحافظات، حيث سيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل على خلق كفاءات وتدريب مدربين للاستعانة بهم على مستوى كل مدارس الوزارة، ليمتد أثر هذه الشراكة على كل أطفال مصر، في كل المراكز والقرى والنجوع.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن هذه الشراكة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰، والتي تهدف إلى تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة للجميع دون تمييز، في إطار مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير والإبداع والابتكار والتنافسية العالمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس أولوياتها من خلال بناء مواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول، يقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.





