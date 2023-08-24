الأرصاد تحذر من اضطراب بالملاحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة رياح تصل إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة، قد يستمر إلى غد الجمعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان "تحذير بحري لخليج السويس"، إن سقوط الأمطار يصل لحد السيول على بعض المناطق في البلاد خاصة في سيناء، والبحر الأحمر بسبب منخفض البحر الأحمر الحراري.

ويشهد خليج السويس اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتسجيل سرعة الرياح تصل لنحو 60 كيلومترا للساعة، ووصول ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار ونصف.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء تتعرض إلى سيول ناتج عن منخفض البحر الأحمر، الذي يجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر، وبحر العرب والمحيط الهندي.

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن تأثير منخفض البحر الأحمر ناتج عن الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة، والتي ترفع كمية بخار الماء المتواجدة، وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.

وأشارت الأرصاد، إلى أن السحب الركامية تتكون وتتطور إلى مرحلة تسمى "سي بي" ثم تنمو لارتفاعات تصل لـ5000 و6000 متر أو أكثر مشيرة إلى أنها تحتوي على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا.