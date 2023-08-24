محافظ الوادي الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، التي تقع ضمن حدود منطقة السبط البحري في مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، أهمية هذه المذكرة التي تهدف إلى توفير الميزانية اللازمة لتمديد خط صرف صحي رئيسي في المنطقتين، بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات حوالى 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز جودة الحياة لسكانها. وتعد هذه المبادرة جزءاً من خطة التطوير المستمرة للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، وتهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المتاحة بها.

جاء توقيع المذكرة في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق غير المخططة وتحسين البيئة المحيطة بالسكان. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل، بدءًا من دراسة الجدوى وصولاً إلى تنفيذ الأعمال اللازمة.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، عن تفاؤله بالتعاون القوي مع محافظة الوادي الجديد، وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق غير المخططة، بغية تعزيز حياة المواطنين وتحسين مستوى العيش.

يجدر بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في الوادي الجديد، ومعالجة التحديات التي تواجهها المناطق غير المخططة في المحافظة. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة سكان المنطقة، حيث سيعمل على تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي اللازمة.