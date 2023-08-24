تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في واقعة مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شخص وربة منزل.

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وضبط المتهم والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية، باستقبال شخص وربة منزل، الأول مصاب بجرح قطعى في الرأس والأخرى مصابة بعيار ناري في القدم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول حمدى س إ، 45 سنة، بائع أنابيب، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ونجلة شقيقه ع ج س، 23 سنة ربة منزل مصابة بعيار ناري في القدم، وطرف ثان رمضان م ي، 44 سنة، مالك قهوة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن المتهم الأخير أشهر السلاح الناري حوزته وتعدى على الأول بمؤخرة السلاح، ثم أطلق عيارا ناريا وأحدث إصابة المجني عليها الثانية، وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

جهود لكشف غموض تغيب طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب

كما تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض تغيب طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ من النجدة من إسماعيل عواد موظف، والد الطفل " محمد" 7 سنوات، يفيد بتغيب نجله، وبتتبع كاميرات المراقبه تبين قيام سيدة تحمل طفل ويرافقها سيدة منقبة، ولم يعلم بها أحد من أهالى القرية.

وبتتع الأهالى والجيران لكاميرات المراقبة تبين استقلالهما مركبة " توك توك"، ومعها الطفل المتغيب، ولم يتعرف الأهالى عليها حيث أنهما من خارج القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وكشف هوية المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.