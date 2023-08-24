عاجل
أسعار الذهب تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس أستاذ اقتصاد: مصر دولة محورية ابتكرت نهجا نحو البريكس بوشم وجرح اليد.. التعرف على جثامين يفجيني وأوتكين بين ضحايا الطائرة
الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر

مشاجرة
مشاجرة

تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في واقعة مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، أسفرت عن إصابة شخص وربة منزل.

txt

جهود مكثفة لكشف غموض تغيب طفل من أمام منزله بقليوب

txt

وفاة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بقليوب

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة بائع أنابيب ونجلة شقيقه بالقناطر 

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وضبط المتهم والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم. 

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية، باستقبال شخص وربة منزل، الأول مصاب بجرح قطعى في الرأس والأخرى مصابة بعيار ناري في القدم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول حمدى س إ، 45 سنة، بائع أنابيب، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ونجلة شقيقه ع ج س، 23 سنة ربة منزل مصابة بعيار ناري في القدم، وطرف ثان رمضان م ي، 44 سنة، مالك قهوة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن المتهم الأخير أشهر السلاح الناري حوزته وتعدى على الأول بمؤخرة السلاح، ثم أطلق عيارا ناريا وأحدث إصابة المجني عليها الثانية، وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

جهود لكشف غموض تغيب  طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب

كما تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض تغيب  طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ من النجدة من إسماعيل عواد موظف، والد الطفل " محمد" 7 سنوات، يفيد بتغيب نجله، وبتتبع كاميرات المراقبه تبين قيام سيدة تحمل طفل ويرافقها سيدة منقبة، ولم يعلم بها أحد من أهالى القرية.

وبتتع الأهالى والجيران لكاميرات المراقبة تبين استقلالهما مركبة " توك توك"، ومعها الطفل المتغيب، ولم يتعرف الأهالى عليها حيث أنهما من خارج القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وكشف هوية المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مواد متعلقة

جهود مكثفة لكشف غموض تغيب طفل من أمام منزله بقليوب

وفاة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بقليوب

لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثة طفل لقي حتفه غرقًا في ترعة ببنها

مطلع أكتوبر.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة ملحن بالخانكة

نقلة تراب.. إنهاء حياة عامل على يد شخص ونجليه بالخانكة

الإعدام لأمين شرطة أنهى حياة زميله وأصاب 3 آخرين بالقناطر الخيرية

لعدم حصولها علي مصروف شخصي.. فتاة تتخلص من حياتها بحبة الغلة بالدقهلية

براءة 6 متهمين بحيازة سلحة نارية ومواد مخدرة بشبرا الخيمة