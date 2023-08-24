الليلة قمر صفر في طور التربيع الأول .. شاهدوه

يظهر قمر صفر في طور التربيع الأول اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، في سماء العالم العربي، وكأنه فم يبتسم، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، وسيبقى مشاهدا الى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأوضحت، أن فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، ويكون الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

ولفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.