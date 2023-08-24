اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية "دمرو" مركز سيدي سالم بكفرالشيخ

اعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الخميس، القرار رقم 147 لسنة 2023، بتعديل المخطط التفصيلي لقرية دمرو ، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو، مركز سيدى سالم.

وتضمن القرار تعديل شارع بعرض 4م، جاء ذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، ووفقاً لكتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المتضمن الموافقة على مشروع تعديل المخطط التفصيلي لقرية دمرو، برقم معاملة 1156230102842.

وأكد المحافظ أن اعتماد استحداث المخططات التفصيلية للمدن والقرى يأتي ضمن خطة الدولة، لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين المنظمة، وتم مراعاة محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وبما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة التي تتوافق مع الموارد والاحتياجات في إطار خطة التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحفاظًا على الرقعة الزراعية إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي في عملية التنمية.