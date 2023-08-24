أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو وتصدم الجمهور بشكلها: بنتك هتتخض|السبب مفاجأة

فاجأت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير متابعيها بحلاقة شعرها على الزيرو باستخدام ماكينة الحلاقة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في الساعات الأولى من فجر اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شريف منير وابنته أسما

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

ظهرت أسما شريف منير في الفيديو وهي تبدأ في حلق شعرها بماكينة الحلاقة، ولكنها أنهت الفيديو قبل حلاقته على الزيرو، لتشوق بذلك متابعيها لرؤية شكلها باللوك الأخير وهي حليقة الرأس، قائلة: "بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

أسما شريف منير تكشف سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو: خطوة جريئة ومرعبة بس طالعة منها بدرس

وكشفت أسما شريف منير عن سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو وإزالته بالكامل، خلال تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

وأضافت أسما شريف منير: "قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي أخده، ابداً من جديد، أحرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة وتفاؤل".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

واستكملت أسما تعليقها مُعبرة عن سعادتها بحلق شعرها على الزيرو حيث قالت: "رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً وبعديها حسيت اني مليانا ادرينالين .. خطوة جريئة ومرعبة بس حسه اني طالعة منها بدرس".

أسما شريف منير

أسما شريف منير ترد على هجوم الجمهور عليها بعد حلاقة شعرها زيرو: مش فارق معايا غير احساسي بالراحة اللي انا حساها دلوقتي

وعن مدى رضائها عن إقدامها على مثل هذه الخطوة الجريئة ورأس المتابعين فيها قالت أسما شريف: "عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فارق معايا احساسي بالراحة اللي انا حساها دلوقتي … عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة .. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".

أسما شريف منير عبر انستجرام

نجوم الوسط الفني يدعمون أسما شريف منير بعد حلاقتها شعرها على الزيرو: جميلة يا اسومي حرية وراحة

سرعان ما انهالت التعليقات على أسما شريف منير والتي انقسمت ما بين مؤيد ومُعارض لقرار حلاقة شعرها على الزيرو، حيث شبهها البعض بالمطربة شيرين عبد الوهاب حينما حلقت شعر ها على الزيرو، كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعمها برسائل حب وتشجيع، فكان من بينهم الفنانة رحمة حسن التي عليقت قائلة: " حرية..راحة ..جميلة يا اسومي"، كما علقت ياسمين رحمي قائلة: "فخورة بيكي"، بالإضافة إلى تعليق هاجر الشرنوبي التي اكتفت بوضع رموز تعبيرية "قلب أحمر".

تعليقات الجمهور على حلق أسما شريف منير لشعرها على الزيرو

تعليقات الجمهور على حلق أسما شريف منير لشعرها على الزيرو

الجمهور ينتقد أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها: حرام عليكي بنتك هتتخض

في حين انتقد البعض الآخر قرارها بكتابة التعليقات السلبية التي حرصت أيضًا على الرد عليها والدفاع عن نفسها، حيث علقت واحدة من متابعيها قائلة: "حرام عليكي بنتك هتتخض"، لترد عليها قائلة: "بنتي قالتلي انت أكتر حد شجاع أنا شفته وقالتلي إنها فخورة اني قوية"، كما علقت متابعة أخرى: "حلاقة الشعر بالمكنة تخليه يطلع أخشن"، لترد عليها أسما: "بس أتقل".

تعليقات الجمهور على حلق أسما شريف منير لشعرها على الزيرو

تعليقات الجمهور على حلق أسما شريف منير لشعرها على الزيرو

وفي الوقت ذاته، كانت الخطوة التي أقدمت عليها أسما شريف منير بمثابة بادرة نشجيع لبعض السيدات، حيث كشفت إحدى المتابعات، أنها كانت تفكر في حلق شعر ابنتها لأنها مريضة سرطان وتعاني من تساقط شعرها بشكل دائم، ولكنها ترددت كثيرًا، وبعد رؤيتها الفيديو قررت تنفيذها، حيث قالت: "أنا بنتي مريضه سرطان وللاسف شعرها بيقع تاني بعد ما طلع وانا بجد نفسي اخد الخطوه اللي انتي عملتيها دي وهخدها فعلا بعد الفيديو ده علشان تبقي هي اقوي ومتفضلش تسال علي شعرها".

أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو