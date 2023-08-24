قفزة اقتصادية وتعزير المكانة الدبلوماسية جراء انضمام مصر لقمة البريكس

عقب دعوتها بشكل رسمي

أعلنت قمة زعماء دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

جاء ذلك قبل ختام أعمال القمة الخميس، حيث أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن زعماء دول المجموعة اتفقوا على آليات لبحث ضم أعضاء جدد للمجموعة سعيا إلى إرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار.

السيسي يثمن الدعوى

من جهته أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان اليوم الخميس عن ترحيبه بدعوة بلاده للانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس اعتبارًا من يناير المقبل.

وقال الرئيس المصري في البيان "أثمن إعلان مجموعة بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويتها اعتباراً من يناير 2024".

وأضاف عبدالفتاح السيسي "نتطلع للتعاون والتنسيق مع مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة" لتحقيق أهداف تدعيم التعاون الاقتصادي.

مكاسب دبلوماسية

في هذا السياق أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن انضمام مصر للبريكس يضاف للمكاسب التي حققتها على المستوى الأقليمي وبأفريقيا بوجه عام ويبرز دورها المحور في قيادة القارة الأفريقية من خلال مكانة دبلوماسية يدعمها اقتصاد قوي.

وأشار بدر الدين، في في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن عضوية البريكس لها أهميته لمصر من خلال زيادة القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وخصوصًا التحديات الاقتصادية في مجالات الطاقة والغذاء وغيره من المجالات التي يكفلها الإنضمام لكيان له ثقله مثل البريكس.

ولفت، أستاذ العلوم السياسية، أن التعامل بين مصر وبين هذه المجموعة سيكون بالعملات المحلية أي بالجنيه المصري مما يزيد الطلب عليه ويخلق مكانة عظيمة من خلال الانضمام لنظام مالي أكثر عدالة ذات وجود مؤثر وسط الكيانات العالمية.

باب للتعاون الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لقمة البريكس اعتبارًا من 2024 م خطوة إيجابية يسهم في فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمارات بين مصر وتلك الدول.

التعاون في المجالات المختلفة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البريكس يعد مجموعة اقتصادية ناشئة قوية وبالتالي فإن الانضمام للمجموعة يسهم أيضًا في التعاون في مجالات البحث والتنمية ويوفر لمصر فرصًا للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار مع الدول الأعضاء كما تستفيد من تجاربهم وخبراتهم في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يمكنها من تعزيز قدراتها البحثية وتعزيز أيضًا التعاون السياسي والدبلوماسي بينهم.

البريكس قوة اقتصادية

وذكر الخبير الاقتصادي، أن البريكس يشكل قوة اقتصادية كبيرة وتعاون مصر مع الدول الأعضاء يمكنه من أن يساهم في تنويع مصادر الدخل، حيث ستزيد نسبة التجارة الثنائية بين مصر ودول البريكس، ويُزيد من حجم التجارة وتعمق الروابط التجارية بين الطرفين كذلك حجم الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن أن العضوية توفر فرصًا لتعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

تبادل التكنولوجيا

واختتم خضر، حديثه قائلًا “يمكن أن تشجع العضوية في المنظمة على تبادل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة منها التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الطاقة، والزراعة، والنقل، والتكنولوجيا، كما يمكن أن تسهم الشراكة مع دول البريكس في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة”.

السيسي يثمن انضمام مصر للبريكس

وقال الرئيس السيسي في بيانه: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وعبر السيسي في بيانه عن اعتزازه بثقة دول التجمع قائلا: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

قمة البريكس

وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.

ما هي مجموعة البريكس؟

ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".