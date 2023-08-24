الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب أحمد بهاء انضمام مصر لمجموعة بريكس يحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، أن الموافقة علي انضمام مصر مجموعة بريكس اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٢٤ من القرارات التي سيكون لها تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري، حيث أن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية وخاصة وأن  حجم السكان في تجمع بريكس ٣ مليارات نسمة من ٨ مليار علي مستوي العالم، فضلا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.1% من حجم الاقتصاد العالمي.
 

txt

النائب علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" نجاح يضاف للدولة بقيادة السيسي

txt

الرئيس الصيني يرحب بتوسيع بريكس: زخم جديد للتعاون

txt

الشرقاوي: قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة (فيديو)



وأكد شلبي، أن إنضمام مصر للبريكس سيساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يساهم فى تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الإنضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.

وتابع شلبي، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرا لموقعها الجغرافى الذى يقع فى قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على بحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية التى عملت الدولة على انشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.

وأشار شلبي، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية الى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.

وأضاف شلبي، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية علي المستوي السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان موازى للقطب الغربي.


 

مواد متعلقة

الصحة: 538 ألف خدمة ضمن حملة 100 مليون صحة

كريم السادات: انضمام مصر لمجموعة البريكس يؤكد استقرار الأوضاع المصرية

رسميًا.. مصر عضوًا في مجموعة البريكس بداية من 2024

النائب أيمن محسب: مشاركة مصر في اجتماعات "البريكس" خطوة مهمة

أهمية مشاركة مصر في قمة البريكس 2023

مشاركة مصر بقمة البريكس يسهم في عرض الفرص الاستثمارية

قمة البريكس 2023.. انقسامات بشأن ضم دول جديدة والتخلي عن الدولار

رئيس الوزراء يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"