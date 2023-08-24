الخارجية العراقية ترحب بقرار ماليزيا لإعادة فتح سفارتها في بغداد

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن ترحيب بلاده بقرار ماليزيا؛ لإعادة فتح سفارتها في العاصمة (بغداد)، مؤكدا على أهمية تلك الخطوة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الماليزيّ داتو سري زامري، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العلاقات الماليزية العراقية تعود إلى بداية السبعينيات، والعلاقات بين البلدين مهمة للطرفين، والآن بدأنا بإعادة تأسيس هذه العلاقات، مرحبا بقرار فتح السفارة الماليزية في بغداد".

وأضاف أن العراق لديه جالية طلابية كبيرة في ماليزيا التي أصبحت قبلة العراقيين للدراسة، مؤكداً ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الخطوة مهمة من الجانب الماليزي ببدء مسيرة فتح السفارة في بغداد.

وأشار الوزير إلى أنه تم التطرق - خلال الاجتماع - إلى قضايا تنظيمية في كيفية تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين من الطرفين، بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين.

العراق دولة نفطية ونسعى لتوسيع السوق

كما تطرق الاجتماع التباحث حول الجانب الاقتصادي، وفرص الاستثمار في العراق، منوها إلى أن هناك فرصا كبيرة في هذا المجال لذا تمت دعوة الشركات الماليزية، والتي لها خبرات كبيرة في مجالات مختلفة للمجيء إلى العراق والاستثمار فيه.

وقال حسين "إن العراق دولة نفطية ونسعى لتوسيع السوق، وتباحثنا حول كيفية الاستفادة في هذا المجال وإجراء المباحثات إلى إيجاد السبل للوصول سوق ماليزيا بالنسبة للنفط العراق".

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