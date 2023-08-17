ضبط مخزن مواد تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء

نجحت مديرية تموين اسيوط ، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط ،بالاشتراك مع العميد احمد شكري، رئيس مباحث التموين باسيوط ،والعقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط ،ومجلس ومدينة ابوتيج خلال حملة مكبرة فى مفاجئة احد المخازن، بناحية بندر ابوتيج وتم ضبط الاتي :

(5700 ) كجم سكر تمويني، و(888) زجاجة زيت تمويني مرمر و(960) زجاجة زيت تمويني ساره، و(10200) كيس مكرونه تمويني، و(350 )كجم دقيق تمويني، و(440)علبه سجائر مختلفة الأنواع

تأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ الخطة الشاملة. طبقا لتعليمات الدكتور الوزير على مصيلحى، و اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، و للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق ،و بتشديد الرقابة علي الأسواق ،والمخابز وتجار السوق السوداء

وأكد "حماد " على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة،

والمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين،

وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية

وحررت المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة

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